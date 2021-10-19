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Sağlık Bakan Koca: Aşısız olmak kadar riskli
Sağlık

Bakan Koca: Aşısız olmak kadar riskli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Umutsuzluk da aşısız olmak gibi riskli.' diyerek salgından çıkış yolu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 02:01:00 -
Bakan Koca: Aşısız olmak kadar riskli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların salgınla mücadelede umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurguladı.

"Umutsuzluk da aşısız olmak gibi riskli"

Bakan Koca, "Umutsuzluk da aşısız olmak gibi riskli. Eğer umutsuz olursak, yapmamız gerekenleri yapma gücünü ve isteğini kendimizde bulamayız. Hem salgına karşı hem salgın ortamında süren hayatımızda. Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda. İyi akşamlar" dedi.

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