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Aktüel

Bakan Koca: "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3 merkez virüsün izolasyonu sağlandı. İngiltere sağlık bakanıyla görüştük. Aşı ile ilgili konuda yarın için uygulanacağını, her şey iyi giderse eylülden önce kullanımının şu an için mümkün olmadığını s

Bakan Koca: "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor.

2020-04-22 20:20:52 -
Bakan Koca: "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3 merkez virüsün izolasyonu sağlandı. İngiltere sağlık bakanıyla görüştük. Aşı ile ilgili konuda yarın için uygulanacağını, her şey iyi giderse eylülden önce kullanımının şu an için mümkün olmadığını s

Bakan Koca: "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3 merkez virüsün izolasyonu sağlandı. İngiltere sağlık bakanıyla görüştük. Aşı ile ilgili konuda yarın için uygulanacağını, her şey iyi giderse eylülden önce kullanımının şu an için mümkün olmadığını söylediler."

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