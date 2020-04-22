Bakan Koca: "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3 merkez virüsün izolasyonu sağlandı. İngiltere sağlık bakanıyla görüştük. Aşı ile ilgili konuda yarın için uygulanacağını, her şey iyi giderse eylülden önce kullanımının şu an için mümkün olmadığını s
Bakan Koca: "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor.
Bakan Koca: "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3 merkez virüsün izolasyonu sağlandı. İngiltere sağlık bakanıyla görüştük. Aşı ile ilgili konuda yarın için uygulanacağını, her şey iyi giderse eylülden önce kullanımının şu an için mümkün olmadığını söylediler."