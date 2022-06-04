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Sağlık Bakan Koca açıkladı! Sultangazi'deki şüphelilerin test sonucu çıktı
Sağlık

Bakan Koca açıkladı! Sultangazi'deki şüphelilerin test sonucu çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sultangazi'de maymun çiçeği virüsü şüphesi ile hastanede karantinaya alınan 4 kişinin test sonuçlarının çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 23:07:00 - 2022-06-04 23:12:06
Bakan Koca açıkladı! Sultangazi'deki şüphelilerin test sonucu çıktı

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Sultangazi'de bir eczacının ihbarı üzerine, İstanbul'da maymun çiçeği virüsü alarmı verildi.

Ellerindeki yaralar nedeniyle eczaneye gelen iki kişinin maymun çiçeği virüsüne yakalandığından şüphelenen eczacı yetkililere haber verdi.

Eczacının bulunduğu cadde karantinaya alınırken, eczaneye gelen 2 kişi ile temas ettikleri düşünülen 2 kişi de hastaneye sevk edildi.

'Kaygıya yol açılmamalı'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test sonuçlarının çıktığını duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi:

İstanbul’da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. "Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.

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