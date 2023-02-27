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Yaşam Bakan Koca açıkladı! Şebeke suyu içilebilir mi?
Yaşam

Bakan Koca açıkladı! Şebeke suyu içilebilir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde şebeke suyu kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 21:11:00 -
Bakan Koca açıkladı! Şebeke suyu içilebilir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında kalan bölgelerde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

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