Bakan Koca açıkladı! İşte ölüm oranının en yüksek olduğu il

Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplandı. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en yüksek ölüm oranı ve en düşük ölüm oranının olduğu illeri açıkladı.

En yüksek ölüm oranı Gümüşhane'de

Bakan Koca, ‘virüsün etkisinde henüz bir azalma yok. Ama hekimlerin tedavi etme gücünde yükseliş var. Ölüm oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane, en düşük olduğu il Kilis. Son 3 günde Ankara'da ortalama vaka sayısı 177'dir. İstanbul'da son 3 günde ortalama vaka sayısı 616’ dedi.