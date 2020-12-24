Bakan Koca açıkladı: Aşı zorunlu olacak mı?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye'de aşı zorunlu olacak mı?' sorusunu cevapladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Aşı zorunlu olacak mı?
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Koca, 'Türkiye'de koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı?' sorusuna, şöyle cevap verdi:
"Aşı zorunlu değil demiştik. Doğrusu aşının zorunlu olarak yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna ederek aşı yaptırma taraftarıyım. Kendim de sağlık çalışanları ile birlikte ilk aşı olacaklar arasında yer alacağım."