Bakan Koca açıkladı! 11 haftalık hamile doktoru darbeden zanlı hakkında yeni gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay Defne'de 11 haftalık hamile kadın doktoru darbeden zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre sırası gelmeden muayene olmak isteyen zanlı, doktora saldırmıştı.
Yüzüne yabancı bir cisim fırlatılıp, saçlarından tutuklanarak yerde sürüklenen ve tekmelenip yumruklanan kadın doktorun 11 haftalık hamile olduğu ve saldırıdan sonra gebeliğinin tehlikeye girdiği belirtilmişti.
'Yargıya güvenimiz tam'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırganın tutuklandığını açıkladı.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Defne Devlet Hastanesi'nde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor"
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