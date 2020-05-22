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Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı:

"İl il güncel gelişmeleri ve koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız; Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:11:13 -
Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İl il güncel gelişmeleri ve koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız; Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

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