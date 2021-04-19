Bakan Koca, 5 şehirdeki kritik verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en çok olduğu şehirlerin sağlık müdürleri ve valileriyle toplantı yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, ''Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.'' ifadelerini kullandı.

5 şehirde kritik veriler

İllerdeki kritik oranları açıklayan Koca, ''İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.'' ifadelerini kullandı.