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Sağlık Bakan Koca, 5 şehirdeki kritik verileri paylaştı
Sağlık

Bakan Koca, 5 şehirdeki kritik verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en fazla olduğu şehirlerin sağlık müdürleri ve valileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 22:21:00 - 2021-04-19 22:24:38
Bakan Koca, 5 şehirdeki kritik verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en çok olduğu şehirlerin sağlık müdürleri ve valileriyle toplantı yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, ''Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.'' ifadelerini kullandı.

5 şehirde kritik veriler

İllerdeki kritik oranları açıklayan Koca, ''İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hizipsavar

Allah Allah c.c. nedne hepsi chp hdpkk ve ip belediyesi acaba. toplu taşımadan olmasın.
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