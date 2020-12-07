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Sağlık Bakan Koca 5 il için yeniden uyardı: Yüksek risk devam ediyor
Sağlık

Bakan Koca 5 il için yeniden uyardı: Yüksek risk devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüksek risk devam ediyor." diyerek 5 il için daha uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:45:00 -
Bakan Koca 5 il için yeniden uyardı: Yüksek risk devam ediyor

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Ordu valileri ve il sağlık müdürleriyle toplantı yaptı. Bakan Koca 'Yüksek risk devam ediyor' diyerek uyarılarda bulundu.

 Sosyal medyadan uyardı

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca, "Yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Ordu valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.

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