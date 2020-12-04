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Sağlık Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık

Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerdeki vaka artış oranını ve yoğun bakım doluluk oranını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 01:33:00 -
Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla illerdeki vaka artış oranını ve yoğun bakım doluluk oranını paylaştı.

Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor. Son bir haftada Hatay’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya ‘da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon’da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır’da sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70 Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır” dedi.

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