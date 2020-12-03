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Sağlık Bakan Koca 3 ile dikkat çekti
Sağlık

Bakan Koca 3 ile dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 koronavirüs vaka artışı olduğunu belirterek, İzmir, Adana ve Samsun'da sağlık personelinin büyük bir yük altında olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 03:39:00 -
Bakan Koca 3 ile dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle çevrim içi görüştüklerini bildirdi.

Bu illerde salgının seyrini yakından takip ettiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor."

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