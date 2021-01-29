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Sağlık Bakan Koca: 17 ilde 128 kişide mutant virüs görüldü
Sağlık

Bakan Koca: 17 ilde 128 kişide mutant virüs görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüsün 17 ile yayıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 128 kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 20:29:00 - 2021-01-29 20:58:15
Bakan Koca: 17 ilde 128 kişide mutant virüs görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüsün Türkiye'de 17 ile yayıldığını açıklayarak, “Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir” dedi.

Mutasyon virüs 17 ile yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü. Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız” ifadelerine yer verdi.

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