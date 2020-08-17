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Aktüel

Bakan Koca: "11 Marttan bu yana tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip aktif hasta sayısı 12 bin 575."

Yeniakit Publisher
2020-08-17 21:02:39 -
Bakan Koca: "11 Marttan bu yana tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip aktif hasta sayısı 12 bin 575."
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