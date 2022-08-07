  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Kirişci'den indirimle ilgili açıklama
Ekonomi

Bakan Kirişci'den indirimle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu marifetiyle küçükbaş hayvan etinde %25'lik bir indirime gittiğimizi açıklamıştık. Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik. Bu uygulama küçükbaş yetiştiricimizin zararına değil, yararınadır. İstismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 22:04:00 -
Bakan Kirişci'den indirimle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik. Bu uygulama küçükbaş yetiştiricimizin zararına değil, yararınadır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Et ve Süt Kurumu marifetiyle küçükbaş hayvan etinde %25'lik bir indirime gittiğimizi açıklamıştık. Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik. Bu uygulama küçükbaş yetiştiricimizin zararına değil, yararınadır. İstismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23