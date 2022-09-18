Bakan Kirişçi’den bir müjde de pamuk üreticisine!
Hububat üreticisine müjde açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den bir müjde de pamuk üreticisine geldi.
Yeni Akit Ankara
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Bakan Kirişçi, “Pamuk üreticisi kardeşlerimize verdiğimiz mazot ve gübre desteğini 3,5 kat artıyoruz. Mevcut fark ödemesi desteği ise 1,10 TL/kg olacak. Bu artış ile birlikte pamuğun kilogramına ortalama 1,65 TL destek vermiş olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.