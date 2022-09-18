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Ekonomi Bakan Kirişçi’den bir müjde de pamuk üreticisine!
Ekonomi

Bakan Kirişçi’den bir müjde de pamuk üreticisine!

Hububat üreticisine müjde açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den bir müjde de pamuk üreticisine geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 17:32:00 -
Bakan Kirişçi’den bir müjde de pamuk üreticisine!

Yeni Akit  Ankara

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Bakan Kirişçi, “Pamuk üreticisi kardeşlerimize verdiğimiz mazot ve gübre desteğini 3,5 kat artıyoruz. Mevcut fark ödemesi desteği ise 1,10 TL/kg olacak. Bu artış ile birlikte pamuğun kilogramına ortalama 1,65 TL destek vermiş olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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