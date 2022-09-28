Bakan Kirişçi Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

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Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bakan Vahit Kirişçi’nin Kanadalı mevkidaşı Marie Claude Bibeau ile görüştüğü fotoğrafları paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Kirişçi’nin Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda Bakanı Sn. Marie Claude Bibeau ile ikili görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakanlığın yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verilirken şu ifadeler kullanıldı: “Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda Bakanı Sn. Marie Claude Bibeau ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Tarım alanında karşılıklı iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmede, tarım sektöründe dijitalleşme ve inovasyon konuları ele alındı.#G20Indonesia”