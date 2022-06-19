Bakan Kirişci: Biyoçeşitlilikte önemli bir konuma sahibiz

Kirişci, Bakanlık ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin düzenlediği 2’nci Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi’ne video konferans yöntemiyle katıldı. Kirişci, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaların arttırılması gerektiğini vurguladı.

Tehlike büyük

Dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde son 50 yılda memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüzde 68’inin ortadan kalktığına dikkati çeken Kirişci, tatlı sularda yaşayan türlerin üçte birinin neslinin tükenme tehdidi altında olduğunu söyledi. Kirişci, orman yangını ve çevre kirliliğinden ötürü yaban hayatının sürdüğü ekolojik ortamların zarar gördüğünü kaydederek, “Bu olumsuzluklara bağlı olarak 1 milyon tür yok olma riski altındadır” dedi. Ekolojik bozulmaların doğal bir sonucu olarak yaban hayatında yaşanan kayıplardan zamanla insan yaşamının da olumsuz etkileneceğine dikkat çeken Kirişci, “Bu nedenle yaban hayatının korunup sürdürülebilirliğinin temin edilmesi için atılacak adımlar, tercihin ötesinde bir zorunluluk ve sorumluluktur” görüşünü paylaştı.

Pek çok tür var

Türkiye’deki biyolojik çeşitliliğe ilişkin bilgiler veren Kirişçi, şunları aktardı: “Ülkemiz, dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde biyoçeşitliliğiyle oldukça önemli bir konuma sahiptir. Anadolu’da 150 memeli, 130 sürüngen türü ve 481 kuş türü bulunmaktadır. Bu türlerin kayıt altına alınarak eksiksiz bir envantere dönüştürülmesi ve düzenli izleme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu zenginliğin korunarak sürdürülmesi, ülkemizin bu alandaki ayrıcalıklı konumunu güçlendirecektir.” Envanter çalışmalarına da değinen Kirişci, “Bu yıl içerisinde geçekleştirilen envanter çalışmalarında ülkemizde yer alan 135 sulak alanda kışlayan, 104 kuş türüne ait 1 milyon 396 bin 369 adet su kuşu sayılmıştır. 2021 yılında ülkemizde yapılan çalışmalar neticesinde, 178 türden 33 bin 817 adet kuş halkalanmıştır. Ayrıca son 3 yılda 10 türden 52 yaban hayvanı, tasma takılmak suretiyle izlemeye alınmıştır” açıklamalarında bulundu.