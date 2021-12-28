  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Kim Milyoner Olmak İster üzerinden müjdeyi verdi: Bir tane daha geliyor
Gündem

Bakan Kim Milyoner Olmak İster üzerinden müjdeyi verdi: Bir tane daha geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programından bir sahneyi alıntılayarak önemli bir müjde verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 10:23:00 -
Bakan Kim Milyoner Olmak İster üzerinden müjdeyi verdi: Bir tane daha geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programından bir kesiti Twitter'dan alıntılayarak önemli bir mesaj verdi.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programında geçtiğimiz günlerde sorulan 10 bin TL'lik soru, "Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini yürüten üç derin deniz sondaj gemisinin adları hangisinde doğru verilmiştir?" oldu.

Mehmet adlı yarışmacı, "Fatih, Yavuz, Kanuni" isimlerinin bulunduğu "A" şıkkını seçerek soruyu bildi.

Mehmet Bey yarışmada 10 bin TL seviyesine geçerken, yarışmanın videosunu Twitter hesabından paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarışmacıyı kutladı.

Bakan Dönmez: Yakında 4 olacak

Türkiye'nin derin deniz sondaj gemisi sayısının yakında artacağını duyuran Bakan Dönmez, "Tebrikler, Mehmet Bey. Yakında 4 olacak inşallah" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay