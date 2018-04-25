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Bakan Kaya'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "özür dile" çağrısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan  Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'nin açılışının 98. yılı ile  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan  Genel Kuruldaki konuşmasında, kadın milletvekiline yönelik sözlerine tepki  göstererek, "Kadın milletvekillerimizi aşağılayıcı ve ötekileştirici bir dil  kullanan ana muhalefet liderini artık kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum."  dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:08
Bakan Kaya'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "özür dile" çağrısı

Bakan Kaya, Türk Tarih Kurumu ve Birlik Vakfı Ankara Şubesince bir  otelde düzenlenen Bacıyan-ı Rum "Anadolu Kadın Teşkilatları" sempozyumuna  katıldı.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, sempozyumun kadınların tarih boyunca  üstlendiği rolün ortaya konulması açısından çok önemli olduğuna işaret ederek,  "Bacıyan-ı Rum" yani Anadolu Kadın Teşkilatlarının 13. Yüzyılda Ahi Evran'ın eşi  Fatma Bacı'nın öncülüğünde kurulduğunu anlattı.

Bacıyan-ı Rum'un Anadolu Selçuklu döneminde kadınlar arasında  dayanışmanın ve iş birliğinin tesis edilmesi, kadınların ekonomik, sosyal hayata  katılmalarında çok önemli bir işlevi sürdürdüğünü aktaran Kaya, bu yapının çok  önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak tarihte yerini aldığını kaydetti.

Kaya, kadınların tarihin her döneminde aile ve toplumun yapı taşı,  aydınlanmanın ve gelişmenin öncüsü olduğunun altını çizerek, "Anadolu'nun  İslamlaşmasında, Türkleşmesinde, medeniyetimizin bir cihan medeniyeti haline  gelmesinde de kadının rolü gerçekten çok büyük olmuştur, öncü olmuştur. Kadın  emeğini de ilk olarak 'Bacıyan-ı Rum' teşkilatı altında bir sivil toplum  yapısında görmek bizim için mutluluk vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kaya, sempozyumda tarihe mührünü vuran bu kadın teşkilatının  oluşumu hakkında çok değerli çalışmaların ortaya konacağını belirterek, "Çünkü bu  çalışmalar, günümüzde sözde kadın haklarının savunuculuğunu yapan Avrupa'nın orta  çağ karanlığında yaşadığı dönemde, bizim ecdadımızın kadına verdiği değeri ortaya  koyması açısından da çok önemlidir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Çanakkale'den bugünlere kadar tüm şehitleri ve kahraman kadınları  rahmetle, hasretle, minnetle yad ettiğini dile getiren Kaya, 15 Temmuz'da  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kadınların canlarını hiçe  sayarak sokaklara çıktığına, tankların önünde bedenlerini siper ettiğine dikkati  çekti.

Kadınların Çanakkale'de olduğu 15 Temmuz'da istiklal ve istikbaline  sahip çıktığını vurgulayan Kaya, Türk kadınının 15 Temmuz gecesi sadece kendi  kahramanlığını ortaya koymadığını, aynı zamanda eşi ve evladına da cesaret  verdiğini ifade etti.

Kadınların güçlendirildiği sürece Türkiye'nin güçleneceğini ve 2023,  2053, 2071 hedeflerine kadınların ve gençlerin katılımıyla ulaşılabileceğine  inandıklarını aktaran Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kadınların  güçlenmesi için uygulanan politika ve projeler sonucunda eğitimde, istihdamda,  karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin artırılması noktasında çok önemli  gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde  yürütülen çalışmalarla ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranının iki kat,  yükseköğrenimde ise 3,2 kat artırıldığını, yükseköğrenimde kızların oranının  erkekleri geçtiğini anımsattı.

Kaya, AK Parti iktidara geldiği yıllarda yüzde 20'lerde olan kadın  istihdamı oranının bugün yüzde 30'lara yükseldiğini, iş gücüne katılım oranının  da yüzde 33,7'ye çıktığını dile getirdi. 2023'te kadınların iş gücüne katılım  oranının yüzde 41'e çıkarılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Kaya, Avrupa  Birliği ve OECD ülkeleri arasında kadınların iş gücüne katılımını son 10 yılda en  fazla artıran ülkenin Türkiye olduğunu, 3,5 milyonu aşkın kadının istihdamının  sağlandığını söyledi.

Kadın istihdam sayısındaki değişimin dünyanın da dikkatini çekmeye  başladığını vurgulayan Kaya, "Kadın çalışan sayımızı son 12 yılda tam yüzde 75  oranında arttırdık. Kadının kendi adına iş yaparak girişimci olmasını da  destekliyoruz. Son bir yılda kadın girişimci sayımızı da yüzde 10 oranında  arttırdık. Bu da gelecekte kadın girişimci sayısını artırma yönünde bize umut  veren çok önemli bir gelişme diye düşünüyoruz." dedi.

Kadınların aile ve iş hayatı arasında sıkışıp kalmasının önüne geçmek,  iş ve aile yaşamını uyumlaştırmak için süt izinleri, doğum izinleri, yarı zamanlı  çalışma hakkı gibi yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini, kreş, gündüz  bakımevi gibi yatırımların teşvik kapsamına alındığını anımsatan Kaya, Kadının  Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın da 8 Mart'ta açıklandığını  hatırlattı.

Eylem planıyla gelecek 5 yılda kadınları daha da güçlendirecek birçok  çalışmaya imza atılacağının altını çizen Kaya, kadınların güçlendirilmesi  noktasında sadece Bakanlığa değil toplumun tüm kesimlerine, sivil toplum  kuruluşlarına ve medyaya da sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Aile ve SosyalPolitikalar Bakanı Kaya, konuşmasında, CHP Genel  Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'nin açılışının 98. yılı ile 23 Nisan Ulusal  Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kuruldaki  konuşmasında, kadın milletvekiline yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Kaya, "23 Nisan oturumunda Meclis'te Türk kadınına 'dedikoducu'  diyerek kadınlarımızı ötekileştirici bir dil kullanan ana muhalefet lideri Kemal  Kılıçdaroğlu'nu da şiddetle kınamak istiyorum." dedi.

Türk kadınlarının 15 Temmuz'da, Çanakkale'de en ön saflarda olduğunu  kaydeden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk kadını vatan meselesi olduğunda her şeyi bir kenara koyarak en  ön safta olmayı bilmiştir. Meclisteki milletvekili arkadaşlarım da asla ve asla  böyle bir ithamı hak edecek hiçbir davranışın içinde bulunmamıştır. Kadınlarımız  siyaset üretmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altındadır. 'Özel  bir sorunun mu var' diyerek bir milletvekili arkadaşıma edebe uymayacak şekilde  hitap eden, 'Dedikodu yapıyorsunuz, çıkın bunu dışarıda yapın' şeklinde kadın  milletvekillerimizi aşağılayıcı ve ötekileştirici bir dil kullanan ana muhalefet  liderini de artık kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum."

Kadınlar olarak karar alma mekanizmalarında gece gündüz demeden, mesai  kavramı yapmaksızın Türkiye'nin geleceği adına çalıştıklarını aktaran Kaya,  "Maalesef Kılıçdaroğlu, daha önce de kadınların dövülmesini mübah gören, adeta  onaylayan sözleriyle, 'Eğer erkek yoksulsa karısını döver, bu da haktır'  anlayışıyla kadınlarımızı aşağılayıcı bir dille hitap etmişti. Yine aynı üslubu  kullandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadın örgütlerinin de bu dili şiddetle kınamasını, bu kınamanın da  kadın örgütlerinden gelmesi gerektiğini düşünüyorum." diyen Bakan Kaya, şunları  kaydetti:

"Çünkü Türk kadını bugün değil sadece geçmişte de Bacıyan-ı Rum  örneğinde de gördüğümüz gibi vatanı için gece gündüz demeden çalışmıştır.  Bugünden sonra da çalışmaya devam edecektir. Biz kadınlar olarak ülkemizin  gelişmesi adına siyasette, karar alma mekanizmalarında, evde, sokakta, her alanda  var olmaya, ülkemizi güçlendirmeye, erkeklerle omuz omuza bu ülkeye değer katmaya  devam edeceğiz.

Maalesef Mecliste kadın vekillerimize söylenmiş bu sözler gerçekten  büyük talihsizlik ve maalesef Sayın Kılıçdaroğlu'nun da kadın konusuna bakan  zihinsel kodlarını da ortaya koyduğunu düşünüyorum. Kendisi adına, partisinde  bulunan kadınlar adına da çok üzüldüm. Ülkemizdeki tüm kadınların da bu konuda  Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediğini ifade etmek istiyorum."

Bakan Kaya, kendisine hediye takdimi yapıldığı esnada Osmangazi Yörük  Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun  Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'ndaki sözlerine tepki göstermesi üzerine, "Ben de  bir yörük kızı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu yörüklerden özür dilemeye davet  ediyorum. Kılıçdaroğlu maalesef tarih konusundaki cahilliğini de ortaya  koymuştur. Bilmiyor. Bilmiyorsa özür dilesin bari. Tüm yörükler adına  Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet ediyorum." açıklamasını yaptı.

Sempozyumun açılışında Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik  Turan,  AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ile Ankara Birlik Vakfı Başkanı  Muhittin Bal da birer konuşma yaptı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 19:08
  1. Çanakkale
  2. Burdur
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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