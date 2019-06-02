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Bakan Kasapoğlu’nun mutlu günü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun eşi Betül Kasapoğlu, Ankara’daki bir hastanede doğum yaptı.

02 Haziran 2019 Pazar 20:31
Bakan Kasapoğlu’nun mutlu günü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun eşi Betül Kasapoğlu, Ankara’daki bir hastanede doğum yaptı. Bir erkek çocuk babası olan Bakan Kasapoğlu’nun bir oğlu daha dünyaya geldi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun eşi Betül Kasapoğlu, Ankara’daki bir hastanede doğum yaptı. Bir erkek çocuk babası olan Bakan Kasapoğlu’nun bir oğlu daha dünyaya geldi. İkinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Bakan Kasapoğlu’nun eşinin ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 20:31
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