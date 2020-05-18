  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital ortamda kutlanacak

Bakan Karaismailoğlu kara yollarındaki Kovid-19 tedbirlerini anlattı

Beşiktaş'ta Sinan Gümüş sesleri

Enerji yatırımlarında aslan payını 'verimlilik' alacak
için kalan
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'nun hediyeleri Giresun'da karantinadaki vatandaşlara ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:30:41 -
Bakan Kasapoğlu'nun hediyeleri Giresun'da karantinadaki vatandaşlara ulaştırıldı

GİRESUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği hediyeler, Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtta karantinaya alınan vatandaşlara dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla ABD'nin New York şehrinden 16 Mayıs'ta getirilen 159 vatandaşın Gülpembe Hatun Yurdu'na karantina süreci devam ediyor.

Yurtta kalanlara, Kasapoğlu'nun gönderdiği kitap ve spor malzemeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Müftülükten temin ettiği Kur'an-ı Kerimlerin dağıtımı, görevliler tarafından gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yurtta, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi dolayısıyla mevlit programı da düzenlendiği bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı