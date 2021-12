Bakan Kasapoğlu'ndan yurt eleştirilerine cevap! 'Onların tarzında inşa etmek değil, iftira atmak var'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Millet Haber Ajansı tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin nabzını tutan “Anadolu Soruyor” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Gençlik merkezlerimiz iyilik merkezi oldu'

Gönüllülük faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Gönüllü gençlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında gençlik merkezlerinde yurtlarımızda ciddi faaliyetler gerçekleştiriyor. Elazığ’da yaşanan deprem, İzmir’de yaşanan deprem, akabinde sel felaketleri... Ben bu zamanlarda gençlerimizin dur durak bilmeden inançla, aşkla insanımızın yanında olduğunu gördüm. 400’e yakın gençlik merkezimiz var. Burada gönüllülerimiz var. Gençlik merkezlerimiz, iyilik merkezleri oldu. Bu alanlarımızı, yurtlarımızı birer iyilik merkezi haline dönüştürüyorlar. Her bir faaliyet sadece standart faaliyetler değil. Gelişen, değişen, dönüşen çalışmalarla bu süreçleri güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

'En büyük gururumuz yurtlarımız'

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına değinen Bakan Dr. Kasapoğlu, “Türkiye’nin yurtları, bakanlığımızın yurtları bizim en büyük gururumuz." dedi. "Göğsümüzü gere gere hep söylediğimiz iftihar tablomuzdan bir tanesi yurtlarımız." ifadesini kullanan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Öğrenci yurtlarımız, sayın Cumhurbaşkanımızın büyük özveriyle gerçekleştirdiği devasa bir yatırım. Türkiye’nin her ilinde birçok ilçesinde yurtlarımız var. Her geçen gün artıyor da. Otellerle rekabet edecek konumdayız. Buna kimsenin çamur atmasına izin vermeyiz. Türkiye’nin en büyük kapasiteli yurt yapısı. 743 bin yatak var, her gün yeni yatak ilave ediyoruz. Konforlu bir ortam sunuyoruz. Eğitimlerimiz var. Yurtlara ikinci üniversite felsefesiyle yaklaşıyoruz. Diyoruz ki öğrencilerimize yemeğinden ısınmasına her şeyi verelim. Yurtlarımız hem yaşam alanı hem ikinci üniversite."

Muhalefete cevap verdi!

Bazı belediyeler tarafından yurtlara yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, “Güneş balçıkla sınanmaz. Algı da çalışsalar, spekülasyon da olsa herkes doğruyu, hakikati er ya da geç öğreniyor. Ona yürekten inanıyorum. Lakin bazen hiçbir eseri olmayanlar daha gerçekçi olmak gerekirse taş üstüne taş koymamış olanlar sanki bir şey olmamış gibi hareket ediyorlar. Bunun başka bir izahı olamaz. Ben burada iyi niyet görmediğimi söylemek istiyorum. Buradaki çabaların bir işe yaramayacağını söylüyorum. Onların tarzında inşa etmek yok, iftira var. Milletimiz o gün geldiğinde taktirini yapacaktı." diye konuştu.