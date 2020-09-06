Bakan Kasapoğlu'ndan üniversite öğrencilerine müjde
Yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üniversite öğrencilerine verilen eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara geçmeye başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre burs ve kredilerin hesaplara yatacağını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül ve "8" olanlar ise 10 Eylül'de burs ve kredilerini çekebilecek.