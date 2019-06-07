Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik okçulara tebrik mesajı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda’daki Dünya Para Okçuluk Şampiyonası’nda, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota alan 5 sporcu için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, kota alan Türk sporcular Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Murat Turan, Yağmur Şengül ve Özgür Özen'i tebrik ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hollanda’da düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası’nda erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan, klasik yayda Özgür Özen, W1'de Bahattin Hekimoğlu, kadınlar makaralı yay kategorisinde Sevgi Yorulmaz, klasik yayda da Yağmur Şengül, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alarak bizleri gururlandırdılar. Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, millilerimize 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum."



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