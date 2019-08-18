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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Escobar'a tebrik

18 Ağustos 2019 Pazar 18:37
Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Escobar'a tebrik


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig'in (Diamond League) Birmingham etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında birinci olan milli atlet Yasmani Copello Escobar'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Elmas Lig'in Birmingham ayağında 400 metre engellide 49.08'lik derecesiyle birinci olan milli atletimiz Yasmani Copello Escobar'ı yürekten kutluyorum. 49.08’lik derecesiyle 2019'daki en iyi ikinci derecesini yaparak önemli bir başarı elde eden sporcumuz, bizleri sevindirdi. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri kutluyor, dünya şampiyonası ve Tokyo 2020 yolunda milli sporcumuza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.


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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 18:37
  1. Atletizm
  2. Mehmet Muharrem Kaapoğlu
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Yasmani Copello Escobar

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