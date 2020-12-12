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Spor Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan milli tekvandoculara tebrik
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan milli tekvandoculara tebrik

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:48:04 -
Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan milli tekvandoculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, milliler için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Tekvando Birliği tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcularımız bizleri mutlu eden derecelere imza attılar. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş ile bronz madalyanın sahibi olan İkra Kayır’ı tebrik ediyorum. Milli sporcularımıza önümüzdeki organizasyonlarda başarılar diliyorum."


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