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Gündem Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye tokat gibi cavap: Mizansene gerek yoktu
Gündem

Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye tokat gibi cavap: Mizansene gerek yoktu

Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrencilerin taleplerini yerine getirdiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu resmi belge ile cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 00:10:00 -
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye tokat gibi cavap: Mizansene gerek yoktu

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler akşam saatlerinde eylem düzenlemiş ve bir takım taleplerde bulunmuştu.

Öğrenciler taleplerini açıklamıştı

Eyleme katılan öğrenciler "Yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferleri istiyoruz. Yemekhane fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz. İnternette kotanın kaldırılmasını ve nitelikli hale getirilmesini istiyoruz." sözleriyle slogan atmıştı.

İmamoğlu: Yakından ilgileneceğiz

Öğrencilerin eylemine ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu PR'ını yaptı!

İBB Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün; Ücretsiz internet sağladık. İETT otobüs seferleri artırıldı. Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar" ifadelerini kullanarak kendi reklamını yaptı.

Bakanlıkatn İmamoğlu'na belgeli cevap geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun görevi olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerinin geç de olsa yerine getirmesinin sevindirici olduğunu söylerken "Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı gençlerin sorunlarını daha önceden tespit ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda talepte bulunmuştu.

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