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Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan futbolseverlere müjde:
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan futbolseverlere müjde:

"UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:37:07 -
Bakan Kasapoğlu'ndan futbolseverlere müjde:

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

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