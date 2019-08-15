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Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Sevgi, saygı, dostluk ve fair play çerçevesinde, mücadeleci ve heyecanlı bir sezon geçirmemiz en büyük dileğimizdir"

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:43
Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yarın başlayacak 2019-2020 sezonu öncesi mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında yarın başlayacak 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ile TFF 1. Lig'in tüm spor camiası ve sporseverlere hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezonda en büyük dileğim, çatışma ortamı, yakışık almayan karşılıklı ithamlar ve gerilimle geçen süreçler değil, sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasıdır. Dolayısıyla, sevgi, saygı, dostluk ve fair play çerçevesinde, mücadeleci ve heyecanlı bir sezon geçirmemiz en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun sevgi, saygı ve hoşgörü içinde geçeceğine yürekten inandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Türk futbolunun ve Avrupa'nın önemli ligleri arasında yer alan Süper Lig'in marka değerinin daha yüksek seviyelere gelebilmesi ancak ve ancak bu bütüncül yaklaşımda mümkün olacaktır. Hedeflerimiz büyük, hayallerimiz büyük ve her şeyden önemlisi hepimiz Türkiye'nin potansiyelini biliyor, ona inanıyoruz. Birlik ve beraberlik ortamının Türk futbolunu daha ileriye götüreceğine dair inancım tamdır. Bu vesileyle, başta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:43
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. SÜPERLİG

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