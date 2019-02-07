0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e taziye ziyareti

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu

07 Şubat 2019 Perşembe 10:29
Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e taziye ziyareti

ADANA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası Talat Terim'i kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Terim ve ailesini, taziyeleri kabul ettikleri kentteki bir otelde ziyaret etti.

Fatih Terim ile bir süre görüşen Kasapoğlu, başsağlığı dileğinde bulundu.

Kasapoğlu ve Sarıeroğlu daha sonra Adana Valiliğine geçerek, Vali Demirtaş ile makamında görüşme gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:29
  1. Adana
  2. Fatih Terim
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. talat terim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Trabzonspor, büyük maçlarda büyük oynar"
    1. "Trabzonspor, büyük maçlarda büyük..
    2. "İkinci el cep telefonunda KDV yüzde..
    3. “Ekonomi ve Zanaat” Sergisi Ankara’da..
    4. Kale Seramik perakendeye odaklanacak
    5. TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI -..
    6. Bakan müjdeyi verdi: Haftaya başlıyoruz
    7. Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji..
    8. Kanser tedavisi projelerinde TÜBİTAK..
    9. Bakan Pekcan: Girişimcileri ihracatçı..
    10. Bir firma daha anket sonuçlarını..
    11. MHP'den 50. yılına özel almanak
    12. Bir günde 4 karaciğer nakli
    13. CHP bildirgesinde ekonomi öne çıkacak
    14. Geçen yıl 60 milyon liralık ikramiye..
    15. Asya borsaları
    16. Tatil bitti fiyatlar yüzde 50 düştü
    17. Soylu ‘Trafikte yaya önceliği’ni..
    18. ABD, Siyonistler uğruna yine takoz oldu
    19. Turizmde büyümenin anahtarı
    20. Grup Yürüyüş'ün yeni albümü "Yollara"..
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Müslüman ülkede okullarda skandal namaz yasağı! "Mescitleri kapatın"
    Müslüman ülkede okullarda skandal namaz yasağı! "Mescitleri kapatın"
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...