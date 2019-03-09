0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a tebrik

09 Mart 2019 Cumartesi 19:12
Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Esra Bayrak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı göstererek bizlere büyük bir gurur yaşatan ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çeken milli sporcumuz Esra Bayrak'ı gönülden kutluyorum. Son dönemde elde ettiği önemli başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuza, gelecek organizasyonlarda da başarılar diliyorum. Bu değerli derecenin kazanılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:12
  1. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
  2. Esra Bayrak
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. tebrik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
    1. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
    2. Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre..
    3. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    4. Osman Özköylü: "Oyunun hakkı..
    5. Yunus polislerden kanser hastası..
    6. Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve..
    7. Saruhanlı’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    8. Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a..
    9. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta..
    10. MHP’li Akçay’dan beka vurgusu
    11. Karaman: "Galibiyet camiamıza hayırlı..
    12. Ercan Kahyaoğlu: "Oyun oynamaya..
    13. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    14. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    15. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    16. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm..
    17. Önlem paketini yetersiz bulan Sarı..
    18. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    19. MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı!..
    20. "Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"
    21. Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar..
    22. "Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    23. "Projesi olmayanlar ha bire laf..
    24. Maçın ardından
    25. Milli sporcu, tecrübelerini anlattı
    26. Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken..
    27. 9'uncu kattan atlayan şizofreni..
    28. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    29. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    30. Canını hiçe sayıp, nehir üstünde..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı