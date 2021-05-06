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Spor

Bakan Kasapoğlu’ndan Chelsea ve M. City mesajı

Şampiyonlar Ligi finaline kalan Manchester City ve Chelsea takımlarına seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 03:01:00 -
Bakan Kasapoğlu’ndan Chelsea ve M. City mesajı

Salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City , Paris Saint-Germain’i eleyerek finale yükselirken, İstanbul’a giden son bileti Real Madrid’i eleyen bir diğer İngiltere temsilcisi Chelsea oldu.

29 Mayıs günü İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak final mücadelesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Türkçe ve İngilizce olarak, “En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor” ifadelerini kullanarak İstanbul’a gelecek olan iki takımın sosyal medya hesaplarını da etiketledi.

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