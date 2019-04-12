Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için başsağlığı mesajı12 Nisan 2019 Cuma 01:51
İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'nun aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Seni unutmayacağız Sinyor."
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