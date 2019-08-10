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Bakan Kasapoğlu’ndan bayram mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:21
Bakan Kasapoğlu’ndan bayram mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Cenab-ı Allah’a yaklaşmanın ve rahmetinden nasiplenmenin mübarek fırsatlarından biri olan Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz.


Bayramlar, birliğin ve beraberliğin pekiştiği, dargınların barıştığı, kavuşmanın ve hasretleri dindirmenin daha da anlam kazandığı günler olmanın yanında, manevi sorumlulukların da ön plana çıktığı özel günlerdir.


İnancımız bize kardeşliği, merhameti, iyiliği ve paylaşmayı öğütler.


Bu nedenle millet olarak hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama ruhunun güçlendiği bir bayramdır.


Bizi bir araya getiren bu ruh, milletimize pranga vurmak isteyenlere, ülkemizin istikbalini karartmaya kalkanlara karşı tek ve yegâne zırhımızdır.


İnanıyorum ki milletimiz, milli değerlerine sahip çıkarak ve bağımsızlığından asla taviz vermeyerek, ebediyete kadar bayramlarını karşılamaya devam edecektir.


Bu yolda Türkiye’nin teminatı, cesur, çalışkan, demokrasiye ve hukuka sonuna kadar bağlı olan gençliğidir.


Bayramda özellikle ülkemizde muhacir olarak bulunan kardeşlerimizin bayramını tebrik etmeyi, kapılarını çalmayı, yetim ve öksüzlerini sevindirmeyi unutmayalım.


Ben bu vesileyle vatanımızın her bir köşesindeki gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı bütün içtenliğimle tebrik ediyor, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.


Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizi de tebrik ediyor, ibadetinizin hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum.”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:21
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