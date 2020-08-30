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Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik

Yeniakit Publisher
2020-08-30 16:11:13 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağını birincilikle tamamlayan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayhancan Güven'in başarılarının devam edeceğine inandığını belirten Kasapoğlu, milli sporcu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98. yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı günde ülkemizi yurt dışında büyük bir başarıyla temsil ederek Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında pole pozisyonda başladığı yarışı birinci sırada tamamlayan Ayhancan Güven'i tebrik ediyorum. Bugüne kadar sergilediği performanslarla Türk otomobil sporları tarihine adını yazdıran milli sporcumuzun başarılarının süreceğine yürekten inanıyorum. Zafer Bayramı’nda bayrağımızın dalgalandırılıp, İstiklal Marşı'mızın okunmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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