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Bakan Kasapoğlu'dan Medipol Başakşehir'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:40:49 -
Bakan Kasapoğlu'dan Medipol Başakşehir'e tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Medipol Başakşehir'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Süper Lig 2019-2020 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutluyorum. Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan bu değerli kulübümüzün başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve turuncu-lacivertli camiayı kutluyorum. Ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve önümüzdeki sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."


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