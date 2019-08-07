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Bakan Kasapoğlu ve Başkan Özdemir, Sesi Görenler’in moral yemeğine katıldı

TFF’nin ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ve 14-25 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Roma kentinde gerçekleşecek IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası’na katılacak Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı için yemek düzenlendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
Bakan Kasapoğlu ve Başkan Özdemir, Sesi Görenler’in moral yemeğine katıldı

TFF’nin ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ve 14-25 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Roma kentinde gerçekleşecek IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası’na katılacak Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı için yemek düzenlendi.


TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu tarafından Ankara’da düzenlenen yemeğe Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Engelli Federasyonlarından Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı katıldı.


Futbol branşında olimpiyatlara katılan tek takım olan ve 2-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da kamp yapan Sesi Görenler Futbol Milli Takımı’nın 3. kez olimpiyatlara katılmayı başarması için Avrupa Şampiyonası’nda finale kalması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
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