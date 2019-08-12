Bakan Kasapoğlu, Tutya Yılmaz'a moral verdi





İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada fiziksel görüntüsüyle ilgili yapılan olumsuz eleştirilerden dolayı morali bozulan ve bu durumu yine sosyal medyadan paylaşan milli cimnastikçi Tutya Yılmaz'a destek verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Tutya Yılmaz'ı telefonla arayan bakan Kasapoğlu'nun, genç sporcuya moral verdiği öğrenildi.

Görüşmede Tutya Yılmaz'dan moralini bozmamasını isteyen Kasapoğlu'nun, her zaman kendisine destek vereceklerini ilettiği kaydedildi.

Tutya Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafı sonrası, fiziksel görüntüsüyle ilgili yapılan olumsuz eleştirilere yanıt vermişti. Milli sporcu, bu yanıtından sonra büyük destek görmüştü.



