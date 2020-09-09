  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bakan Kasapoğlu, TEKNOFEST 2020'de yarışacak Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti
Spor

Bakan Kasapoğlu, TEKNOFEST 2020'de yarışacak Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:00:16 -
Bakan Kasapoğlu, TEKNOFEST 2020'de yarışacak Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te 24-27 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarışacak Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlik liderliğini Talha Dağ'ın yaptığı Atakum Gençlik Merkezi üyeleri Bakan Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Talha Dağ, TEKNOFEST 2020'de alçak irtifa (1500 metre) kategorisinde yarışacakları "Kirkor 2 Roketi"yle ilgili Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi. Tanyeli Roket Takımı üyeleri, Tuz Gölü Hisar Atış alanında gerçekleştirilen montaj fırlatma ve kurtarma tanımlı görev hedeflerini tamamladıklarını, roketi de başarılı bir şekilde kurtardıklarını anlattılar.

Bakan Kasapoğlu, çalışmalarından dolayı gençleri kutlayarak , "Hayallerinizi hiçbir zaman bırakmayın. Hayallerinizin peşinden koşun. Çalışmalarınızda başarısızlık yaşasanız da her zaman bildiğiniz yoldan ilerlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 24-27 Eylül'de gerçekleşecek TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin roket yarışmasının sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini açıkladı. ..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı