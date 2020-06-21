  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Kasapoğlu minik kaykaycının çağrısını cevapsız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:05:08 -
Bakan Kasapoğlu minik kaykaycının çağrısını cevapsız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden kendisine seslenerek Manisa’ya kaykay parkı yapılmasını isteyen 4 yaşındaki Hamza Yılmaz’ın çağrısına cevap verdi. Gönderiyi paylaşan Bakan Kasapoğlu, “Sen böyle güzel davet edersin de ben gelmez miyim aslan parçası” dedi.


Manisa’da henüz 4 yaşında olan Hamza Yılmaz, sosyal medya üzerinden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na seslendi. Geçtiğimiz yıl kaykay sporuna başlayan 4 yaşındaki minik Hamza, sosyal medya üzerinden Bakan Kasapoğlu’na seslenerek Manisa’ya kaykay parkı yapılmasını istedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda minik Hamza, “Merhaba Mehmet amcacım nasılsın iyi misin? Ben Manisa’da yaşıyorum. Burada insanlar var, patenciler var, bisikletliler var. Ben kaykay sürerken hep onlarla çarpışıyorum. Buraya kaykay parkı yapar mısın Mehmet amca? Sen buraya gel, seninle bir çay içelim, kaykay yarışı yapalım. Ben çok güzel kaykay kayıyorum” dedi.


Minik Hamza’nın çağrısına kayıtsız kalmayan Bakan Kasapoğlu, gönderiyi paylaşarak, “Sen böyle güzel davet edersin de ben gelmez miyim aslan parçası. Gelince konuşalım, yarışalım. Bu arada çaylar, tatlılar benden Hamzacığım” yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı