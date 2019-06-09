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Bakan Kasapoğlu, Konya’da sporcularla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

09 Haziran 2019 Pazar 13:07
Bakan Kasapoğlu, Konya’da sporcularla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’da Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda bulunan spor salonlarında antrenman yapan farklı branşlardaki sporcuları ziyaret etti. Sporculara seslenen Bakan Kasapoğlu, “Çok güzel bir çalışma ortamınız var. İnanıyoruz ki başarılar kazanarak göğsümüzü kabartacaksınız” dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’da Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yer alan spor salonlarında farklı branşlarda antrenman yapan sporcuları ziyaret etti. Sporcuların çalışmalarını izleyen Bakan Kasapoğlu, daha sonra onlarla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.


Bakan Kasapoğlu, sporculara çok güvendiğini ifade ederek, “Bir kısmınızın önünde 2020 Olimpiyatları, bir kısmınızın önünde ise 2024 Olimpiyatları gibi güzel hedefler var. Bu hedeflerin hepsi tabi bireysel hedefler değil. Bu hedefler aynı zamanda şanlı bayrağımızı temsil etmek gibi ulvi bir amaç barındırıyor. Bu da sizler için tabii ki gerçekleştirilebilir hedefler. Bu noktada sizlere güveniyoruz” dedi.



“Başarı için en önemli şart inanmak”


Son 17 yılda sporda tesisleşmede büyük hamlelerin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kasapoğlu, şunları söyledi:


"Çok güzel bir çalışma ortamınız var. Bu çalışma ortamları son 17 yılda ortaya çıkmış bir takım imkanlardan doğuyor. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Kendisi de her birinizi çok yakından takip ediyor. Sizlerin başarısı ülkemizin başarısı. İnanıyoruz ki göğsümüzü kabartacaksınız. Bu noktada da hem siz hem de antrenörleriniz ve idarecileriniz büyük gayret içerisindesiniz. Bizler de takipteyiz. Sizlerin ihtiyaçlarınızı gidermek için varız. Önemli olan inanmak. İnanıyorsak başarının pek çoğunu gerçekleştirmişiz demektir. İnanç ile çalışarak bu hedefleri inşallah birlikte gerçekleştireceğiz."



“Amacımız bu kutsal emaneti layıkıyla taşımaktır”


Bakanlık olarak tüm imkanlarla sporcuların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bizimle olan iletişiminizi irtibatınızı güçlü tutun. Gerek bizimle gerek buradaki arkadaşlarımıza sıkıntılarınızı ve ihtiyaçlarınızı belirtin. Kimimiz antrenör, kimimiz sporcu, kimimiz de yönetici olarak amacımız bu kutsal emaneti layıkıyla taşımaktır. Hedefimiz; bu şanlı bayrağı dalgalandırmak ve bu emaneti de gelecek nesillere teslim etmek. İnşallah sizlerle beraber hem 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda hem başka şampiyonalarda bu emanete layık olmak için çalışacağız. Ben bu noktada sizlere başarılar diliyorum. Çalışma azminizi, inancınızı daha güçlü bir şekilde devam ettirmenizi motivasyonunuzu kaybetmemenizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



Gençler Milli heyecana ortak oldu


Geçtiğimiz günlerde Ankara Fen Lisesi’ni ziyaret eden Kasapoğlu, öğrencileri Türkiye - Fransa maçına götürme sözü vermişti. Öğrencilerle Konya’da tekrar bir araya gelen Kasapoğlu, kısa bir sohbetten sonra genç misafirlerini stada uğurladı.



Gençlik Merkezi üyeleri stadyumda


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve UNICEF’in ortak projesinde, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı münasebetiyle gençlik merkezlerimizde gerçekleştirilen fotoğrafçılık eğitiminde yer almış gençler Konya’da Türkiye - Fransa maçında buluştu. İstanbul - İzmir ve Gaziantep’ten katılım sağlayan gençler ilk defa bir milli maç izlemenin yanında Fransa’yı 2-0 mağlup etmenin mutluluğunu da yaşadılar.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:07
  1. fotoğraf
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