Bakan Kasapoğlu: "İzmir için çok güzel projelerimiz var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir bizim için çok önemli. İzmir’deki sporcularımızın keşfedilmesiyle ilgili birçok projemiz var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir ziyaretinde Altınordu’nun Yeşilyurt’ta bulunan Sait Altınordu Yerleşkesini ziyaret etti. Minik öğrencilerin ‘Bakan Amca’ diyerek kapıda karşıladığı Kasapoğlu’na; ziyarette İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de eşlik etti.

Altınordu’nun çok önemli olduğunu belirten Spor Bakanı, "Her ziyaretimizde Altınordu’yu ziyaret ediyoruz. Türkiye’nin her vilayetinde sporla futbolla ilgili konuda gündemi Altınordu’ya getiriyoruz; çünkü Altınordu çok önemli bir model. Altınordu gibi kulüplerin daha da artmasını temenni ediyoruz. Bu noktada bakanlık olarak da gerekli desteği vermeye hazırız. Ben bu manada kulüp başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonra ziyaretlerimiz, desteklerimiz devam edecek" dedi.

İzmir için çok önemli projeleri olduğunu belirten Kasapoğlu, "İzmir için çok güzel projelerimiz var. Hem sporun tabana yayılmasıyla ilgili hem de sportif başarının geliştirilmesi ve yerleştirilmesiyle alakalı çok güzel projelerimiz var. İzmir’deki yetenekli sporcularımızın keşfedilmesiyle ilgili projelerimiz var. Bizi izlemeye devam ederseniz, seyahatimiz boyunca konuşmaya devam edeceğiz. İzmir bizim için çok önemli. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Dikiş makinesinde torba dikti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun bir sonraki durağı Gençlik ve Spor Bakanlığı Karabağlar Gençlik Merkezi oldu. Merkezde bulunan atölyeleri gezen Bakan Kasapoğlu, özel sporcularla da tek tek ilgilendi. Kasapoğlu ve Zeybekci’ye çocuklar kısa bir müzik dinletisinde de bulundu. Gençlik merkezinde organik poşet diken kadınları da ziyaret eden Spor Bakanı ve Zeybekci, burada dikiş makinesinin arkasına geçti ve organik poşet dikti.