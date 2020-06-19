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Spor

Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi destekliyoruz, rekor bir rakam vereceğiz. 35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız."

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:16:01 -
Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi destekliyoruz, rekor bir rakam vereceğiz. 35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız."
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