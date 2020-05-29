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Aktüel

Bakan Kasapoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:43:56 -
Bakan Kasapoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla gençlerle beraber Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, Fatih Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından cami haziresinde bulunan türbeye gelerek dualar okudu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da türbeye ziyarette bulundu.

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