0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu: “Ankara’da, güzel bir atmosferde centilmence rekabet dolu bir maç izledik”

2019 TFF Süper Kupa Finalinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamada bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 02:48
Bakan Kasapoğlu: “Ankara’da, güzel bir atmosferde centilmence rekabet dolu bir maç izledik”

2019 TFF Süper Kupa Finalinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamada bulundu.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Hem Akhisarspor’u hem Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Ankara’da, güzel bir atmosferde centilmence rekabet dolu bir maç izledik. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.


TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Özel bir final maçı oldu. Galatasaray kazanarak şampiyon oldu. Geçen yıl Akhisarspor olmuştu. Bu sene Galatasaray. Hayırlı uğurlu olsun. Bu gece Avrupa’da maçımız vardı. Başakşehir, Olympiakos karşında 1-0 mağlup oldu. Ama rövanşında ümitliyiz. Yarın ki maçlar bizim için Türkiye’miz için çok önemli Trabzonspor Prag’da oynayacak. Malatyaspor’umuz’da Belgrad’da oynayacak. İyi haberleri yarın deplasmandan almış olacağız. İki takımımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 02:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Refuje çarpan araç takla atarak karşı şeritteki aracın üstüne düştü
    1. Refuje çarpan araç takla atarak karşı..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray’ı..
    3. Bakan Kasapoğlu: “Ankara’da, güzel bir..
    4. Antalya’da orman yangını
    5. İsrailli hakemden maç sonu iki kırmızı!
    6. Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve..
    7. Antalya'da orman yangını
    8. Dünyaya ABD uyarısı yaptılar: Uzak durun
    9. TFF Süper Kupa maçının ardından
    10. Kırşehir kurban bayramı namazı saati..
    11. TFF Süper Kupa maçının ardından
    12. Mustafa Cengiz: “Adil, dürüst, hakça..
    13. Kırklareli kurban bayramı namazı 2019..
    14. Kırıkkale kurban bayramı namazı saat..
    15. Kırıkkale kurban bayramı namazı 2019
    16. Fatih Terim ve futbolculardan basın..
    17. Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
    18. Mehmet Altıparmak: “Futbolun adaleti..
    19. Kilis 2019 kurban bayramı namazı kaçta?
    20. Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili..
    21. Kayseri kurban bayramı namazı kaçta?..
    22. ABD'de son 7 ayda yapılan toplu..
    23. Kastamonu kurban bayramı namazı kaçta?..
    24. Kars'ta Kurban bayramı namazı kaçta..
    25. "Aden'deki olaylardan tek istifade..
    26. TFF Süper Kupa maçının ardından
    27. Karaman kurban bayramı namazı 2019..
    28. ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon..
    29. Karabük kurban bayramı namazı saat..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru