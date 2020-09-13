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Aktüel Bakan Kasapoğlu, ALS-MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'i ziyaret etti
Aktüel

Bakan Kasapoğlu, ALS-MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-13 11:24:30 -
Bakan Kasapoğlu, ALS-MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'i ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzun yıllardır Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele eden eski futbolcu İsmail Gökçek'e ziyarette bulundu.

İstanbul'da hafta sonu bir dizi temasta bulunan Kasapoğlu'nun ALS-MNH Derneği Başkanı olan İsmail Gökçek'e Ataköy'deki evinde gerçekleştirdiği ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da yer aldı.

Kasapoğlu, Gökçek'e, ALS hastalığı konusunda farkındalık oluşturma ve hastalara destek olma adına bir dizi hazırlığın yapıldığı müjdesini verdi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, İsmail Gökçek'in makinaya bağlı bir şekilde yaşamını sürdürmesine rağmen gösterdiği gayret ve çabanın takdire şayan olduğunu belirterek, kendisini tebrik etti.

Gökçek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kasapoğlu'na dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı.

ALS-MNH Derneği yöneticilerinden gazeteci Tahir Kum'un hazır bulunduğu ziyarette İsmail Gökçek'in eşi Adalet Gökçek ise bugüne kadar birlikte oldukları organizasyonlarda gördükleri samimi ve içten yakınlık nedeniyle Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti.


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