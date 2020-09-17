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Spor Bakan Kasapoğlu, Adana Demirspor'da başkanlığına yeniden seçilen Murat Sancak'ı kutladı
Spor

Bakan Kasapoğlu, Adana Demirspor'da başkanlığına yeniden seçilen Murat Sancak'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:55:14 -
Bakan Kasapoğlu, Adana Demirspor'da başkanlığına yeniden seçilen Murat Sancak'ı kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Murat Sancak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Murat Sancak'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Mavi-lacivertli kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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