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Spor

Bakan Kasapoğlu, 250 kişiye Malcolm X'in otobiyografisini hediye edecek

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:26:37 -
Bakan Kasapoğlu, 250 kişiye Malcolm X'in otobiyografisini hediye edecek

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden El-Hajj Malik El-Shabazz'ın (Malcolm X) otobiyografisini hediye etmek için bir yarışma başlattı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Malcolm X'in "İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır." sözünü paylaştı.

Bu paylaşımının altına kullanıcılardan düşüncelerini paylaşmasını isteyen Kasapoğlu, "#İyiİnsan etiketiyle düşüncelerini paylaşan 250 kişiye, hayatını ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye adamış Malcolm X'in Bakanlığımız yayınlarından olan otobiyografisini hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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