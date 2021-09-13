Bakan Karaismailoğlu'nun saç esprisi kahkahaya boğdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tekirdağ'da esnafları ziyaret etti. Girdiği bir berber dükkanında Karaismailoğlu'nun "Benim saçımı da kesecek misin?" sözleri ile herkesi güldürdü.

Bir dizi ziyaret için Tekirdağ'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kapaklı ilçesinde bir berberle olan diyaloğu güldürdü.

Bakanın espirisi kahkahaya boğdu

Kapaklı'da bir açılışa katılan Bakan Karaismailoğlu, akabinde ilçe esnafına kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu esnada bir berber dükkanına giren Karaismailoğlu'nun "Benim saçımı da kesecek misin?" sözleri kahkaha tufanına neden oldu.

Esnafla hatıra fotoğrafı çektirdi

Esnafın halini hatırını soran Bakan Karaismailoğlu, hatıra fotoğrafı çektirerek programına devam etti.